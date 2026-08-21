Comptines et tintamarre, Espace Anne Sylvestre, Orvault
lundi 28 septembre 2026 · Espace Anne Sylvestre · Orvault
Informations pratiques
Comptines et tintamarre 28 septembre – 23 novembre, les lundis Espace Anne Sylvestre Loire-Atlantique
20€/enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T10:15:00+02:00
Fin : 2026-11-23T10:30:00+01:00 – 2026-11-23T11:15:00+01:00
Les 4 séances Comptines et Tintamarre sont proposées aux assistant.e.s maternel.le.s et aux enfants qu’iels accueillent.
Le calendrier des 4 séances est le suivant : 28/09; 12/10; 2/11; 23/11/2026
Séance à 9h30 ou à 10h30
L’atelier se déroule entre transmission de comptines, jeux de doigts et découvertes sonores par la manipulation d’instruments adaptés aux tout-petits.
C’est l’occasion de se retrouver pour chanter, fredonner, jouer et explorer. Pour vous, adultes, c’est un moment pour observer les enfants dans un autre contexte, jouer avec eux, se poser et enrichir votre répertoire.
Pour les enfants, c’est l’occasion d’explorer les sons, de faire de la musique à leur manière, de joindre leur voix et leur propositions à leur rythme.
Merci d’inscrire chaque enfant accueilli. Le tarif est de 20€/enfant pour les 4 séances. Voir moins
Espace Anne Sylvestre 9 rue Pont Marchand 44700 Orvault Orvault 44700 La Bugallière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0749735486 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/comptines-et-tintamarre-automne-2026-9h30-2 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/comptines-et-tintamarre-automne-2026-10h30-2 »}]
L’atelier se déroule entre transmission de comptines, jeux de doigts et découvertes sonores par la manipulation d’instruments adaptés aux tout-petits.
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