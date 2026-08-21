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Comptines et tintamarre, Espace Anne Sylvestre, Orvault

lundi 28 septembre 2026 · Espace Anne Sylvestre · Orvault

Comptines et tintamarre, Espace Anne Sylvestre, Orvault

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 23 novembre 2026
Lieu
Espace Anne Sylvestre
Adresse
9 rue Pont Marchand 44700 Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
20€/enfant

Comptines et tintamarre 28 septembre – 23 novembre, les lundis Espace Anne Sylvestre Loire-Atlantique

20€/enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T10:15:00+02:00
Fin : 2026-11-23T10:30:00+01:00 – 2026-11-23T11:15:00+01:00

Les 4 séances Comptines et Tintamarre sont proposées aux assistant.e.s maternel.le.s et aux enfants qu’iels accueillent.

Le calendrier des 4 séances est le suivant : 28/09; 12/10; 2/11; 23/11/2026
Séance à 9h30 ou à 10h30

L’atelier se déroule entre transmission de comptines, jeux de doigts et découvertes sonores par la manipulation d’instruments adaptés aux tout-petits.

C’est l’occasion de se retrouver pour chanter, fredonner, jouer et explorer. Pour vous, adultes, c’est un moment pour observer les enfants dans un autre contexte, jouer avec eux, se poser et enrichir votre répertoire.
Pour les enfants, c’est l’occasion d’explorer les sons, de faire de la musique à leur manière, de joindre leur voix et leur propositions à leur rythme.

Merci d’inscrire chaque enfant accueilli. Le tarif est de 20€/enfant pour les 4 séances. Voir moins

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L’atelier se déroule entre transmission de comptines, jeux de doigts et découvertes sonores par la manipulation d’instruments adaptés aux tout-petits.

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