Comptines et tintamarre Espace Anne Sylvestre Orvault
lundi 2 novembre 2026 · Espace Anne Sylvestre · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-02 10:30 – 11:15
Gratuit : non 20€/enfant Inscription via Hello asso – séance 9h30 :https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/comptines-et-tintamarre-automne-2026-9h30-2 Inscription via Hello asso – séance 10h30 :https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/comptines-et-tintamarre-automne-2026-10h30-2 Adulte, Jeune Public – Age maximum : 3
Les 4 séances Comptines et Tintamarre sont proposées aux assistant.e.s maternel.le.s et aux enfants qu’iels accueillent. Le calendrier des 4 séances est le suivant : 28/09; 12/10; 2/11; 23/11/2026Séance à 9h30 ou à 10h30 L’atelier se déroule entre transmission de comptines, jeux de doigts et découvertes sonores par la manipulation d’instruments adaptés aux tout-petits. C’est l’occasion de se retrouver pour chanter, fredonner, jouer et explorer. Pour vous, adultes, c’est un moment pour observer les enfants dans un autre contexte, jouer avec eux, se poser et enrichir votre répertoire.Pour les enfants, c’est l’occasion d’explorer les sons, de faire de la musique à leur manière, de joindre leur voix et leur propositions à leur rythme. Merci d’inscrire chaque enfant accueilli. Le tarif est de 20€/enfant pour les 4 séances. Voir moins
Espace Anne Sylvestre Orvault 44700
0749735486 https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/comptines-et-tintamarre-automne-2026-10h30-2
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