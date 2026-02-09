Conbcert Fragile Issoudun

Conbcert Fragile

8 Rue Georges Brassens Issoudun Indre

Début : Jeudi 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09

Fragile (punk-rock) Après leur premier EP …About Going Home sorti en juin 2023 et une cinquantaine de dates à travers la France et l’Europe, Fragile revient avec leur premier album “Big Big Smile”.

En 10 morceaux, le groupe invoque les spectres du punk rock et de l’emo 90’s/2000 avec cet irrésistible sens du refrain et des sing-alongs. Mais qu’on ne s’y trompe pas, Fragile s’inscrit bien dans cette nouvelle génération, celle qui n’hésite pas à nuancer l’efficacité de ses riffs et de ses sonorités par quelques touches héritées du shoegaze, voire de la new wave. .

Fragile (punk-rock) After their debut EP ?About Going Home released in June 2023 and some fifty dates across France and Europe, Fragile return with their debut album ?Big Big Smile?

