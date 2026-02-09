Théâtre Aujourd’hui c’est mercredi Issoudun

Théâtre Aujourd’hui c’est mercredi

Avenue de Bel air Issoudun Indre

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Théâtre Aujourd’hui c’est mercredi de Sylvia Bruyant. Mise en scène Sylvia Bruyant. Assistante mise en scène et création lumières Marlène Chaboche.

Création musicale Sébastien Le Mentec. Réalisation vidéo Guillaume Dambreville. Scénographie Claire Sain-Blancat asssistée d’Anthnoy Carlesso-Toch.

Le club Dorothée ne nous a pas préparé à toute cette merde !

Gauthier, la quarantaine, vit dans l’appartement de ses parents dans une cité de banlieue. Il vit ici, avec sa sœur Céline, depuis sa séparation. Les parents ne sont plus là. On est mercredi. Le mercredi, c’est le jour des enfants et du même coup, c’est le jour de Céline. Oui, elle a le droit de retomber en enfance ce jour-là Céline et d’assouvir le temps d’une journée son syndrome de Peter Pan. C’est le médecin qui l’a prescrit. C’est sérieux un médecin. Mais ce mercredi, l’enfance va se fracasser sur la réalité. Mo, le meilleur ami de Gauthier, a pris en otage un plombier et le gardien de l’immeuble. Les flics sont partout, les hommes du RAID sont en place, les génériques du Club Dorothée hurlent dans l’appartement. …. 15 .

English :

Theater Aujourd’hui c’est mercredi by Sylvia Bruyant. Directed by Sylvia Bruyant. Assistant director and lighting designer Marlène Chaboche.

Musical creation Sébastien Le Mentec. Video production Guillaume Dambreville. Set design Claire Sain-Blancat assisted by Anthnoy Carlesso-Toch.

