FestY Jeux

Boulevard Franklin Roosevelt Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Les Dés’Chaînés de la Tour vous propose leur deuxième édition du festival de jeux de société ! 2 jours de jeux pour tout public du plus jeune au moins jeune. Des jeux où vous pourrez participer ou découvrir, des tournois, des prototypes…

Tout au long de ces 2 journées, vous découvrirez

– toujours une ludothèque de 450 titres pour un plaisir sans fin

– un espace TCG animé par Card Bros avec initiations, tournois, échanges, etc

– une zone proto agrandie qui accueillera plus de créateurs

– un nouvel espace vous proposant de jouer à des jeux en bois XL

– des enquêtes et même une murder party animées par Le dé nous ment

– d’autres surprises…

Sans oublier l’espace enfant (-10 ans), l’espace snacking avec bar associatif et restauration. .

English :

Les Dés’Chaînés de la Tour presents its second board game festival! 2 days of games for all ages. Games you can play or discover, tournaments, prototypes…

