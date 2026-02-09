Concert The Wriggles Issoudun
Concert The Wriggles Issoudun vendredi 29 mai 2026.
Concert The Wriggles
Avenue de Bel air Issoudun Indre
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Début : Vendredi 2026-05-29 20:30:00
Les Wriggles chantent des chansons d’humour, des tranches de quête absolue. Ils racontent le monde comme ils le voient ça fait rire… ou grincer des dents…ou pleurer.
Retrouvez-les donc avec des nouveaux titres comme Aimé , poétiquement absurde, Scoudibou étonnamment électrique, mais aussi les classiques comme Poupine et Thierry ou La Petite Olive . 15 .
Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 66 13
English :
Les Wriggles sing songs of humor, slices of absolute quest. They tell the story of the world as they see it: it makes you laugh… or grind your teeth… or cry.
L’événement Concert The Wriggles Issoudun a été mis à jour le 2026-02-09 par BERRY