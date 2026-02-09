Concert The Wriggles

Avenue de Bel air Issoudun Indre

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Les Wriggles chantent des chansons d’humour, des tranches de quête absolue. Ils racontent le monde comme ils le voient ça fait rire… ou grincer des dents…ou pleurer.

Retrouvez-les donc avec des nouveaux titres comme Aimé , poétiquement absurde, Scoudibou étonnamment électrique, mais aussi les classiques comme Poupine et Thierry ou La Petite Olive . 15 .

Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 66 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Wriggles sing songs of humor, slices of absolute quest. They tell the story of the world as they see it: it makes you laugh… or grind your teeth… or cry.

L’événement Concert The Wriggles Issoudun a été mis à jour le 2026-02-09 par BERRY