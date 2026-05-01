Nuit européenne des musées Issoudun
Nuit européenne des musées Issoudun samedi 23 mai 2026.
Issoudun
Nuit européenne des musées
Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Découvrir, ou redécouvrir, le musée de l’Hospice Saint-Roch le temps d’une soirée. Visite libre des collections, des expositions, du parc de sculptures Quand la nuit s’installe au musée, une autre visite s’offre à vous !
Et si, le temps d’une soirée, les chats de Leonor Fini décidaient de quitter leur salon ? Dans cette pièce de style Art nouveau, ils occupent chaque recoin au bord de la cheminée, sur les murs, jusqu’au plafond. Fini les imagine libres, tranquilles, maîtres du lieu. Les élèves de 3ème du collège Honoré de Balzac et leur professeure d’arts plastiques, Aline Yanak, ont choisi de suivre cette piste celle de chats perchés, curieux, prêts à glisser hors du salon.
Les salles s’ouvrent comme autant de chemins possibles, et vous choisissez la manière dont vous souhaitez traverser le lieu. Vous pouvez vous diriger vers les salles d’Océanie, l’art contemporain ou les collections plus anciennes. La diversité du musée devient alors votre terrain de découverte….. .
Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr
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English :
Discover, or rediscover, the Musée de l?Hospice Saint-Roch for an evening.
The museum is open in the evening from 8pm to 11pm, with a rich and varied program. We look forward to seeing you there!
L’événement Nuit européenne des musées Issoudun a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays d’Issoudun
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