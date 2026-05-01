Issoudun

Impro tableau

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-14 15:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Spectacle d’improvisation Impro Tableau pour un voyage loufoque dans l’exposition consacrée à Édouard Pignon.

À l’occasion des Fêtes de la Tour Blanche, quatre comédiens hauts en couleurs vous invitent à un voyage loufoque à travers la peinture. Venez assister à leurs créations en direct. Une vision décalée, un bol d’air frais dans l’exposition Édouard Pignon !

Vous ne verrez plus les tableaux du même œil. .

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Impro Tableau improv show for a zany journey through the Édouard Pignon exhibition.

L’événement Impro tableau Issoudun a été mis à jour le 2026-05-07 par BERRY