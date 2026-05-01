Impro tableau Issoudun
Impro tableau Issoudun jeudi 14 mai 2026.
Issoudun
Impro tableau
Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-14 15:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Spectacle d’improvisation Impro Tableau pour un voyage loufoque dans l’exposition consacrée à Édouard Pignon.
À l’occasion des Fêtes de la Tour Blanche, quatre comédiens hauts en couleurs vous invitent à un voyage loufoque à travers la peinture. Venez assister à leurs créations en direct. Une vision décalée, un bol d’air frais dans l’exposition Édouard Pignon !
Vous ne verrez plus les tableaux du même œil. .
Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr
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English :
Impro Tableau improv show for a zany journey through the Édouard Pignon exhibition.
L’événement Impro tableau Issoudun a été mis à jour le 2026-05-07 par BERRY
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