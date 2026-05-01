Eau en couleurs ! Ateliers marbling Issoudun
Eau en couleurs ! Ateliers marbling Issoudun samedi 30 mai 2026.
Issoudun
Eau en couleurs ! Ateliers marbling
2 Rue de la Triperie Issoudun Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
L’artiste Théa Guéniot vous invite à prolonger la découverte de ses créations à travers deux ateliers Eau en couleurs !
Pensés comme une immersion dans son univers, ils vous ouvrent les portes d’un espace où les encres se déposent, se déplacent et se transfèrent sur papier, laissant apparaître des formes qui naissent presque d’elles-mêmes.
Avec Théa Guéniot, vous explorez un espace où la couleur circule, se transforme et révèle des images délicates, en résonance directe avec les recherches menées au sein de sa résidence.
Gratuit Tout public
Inscription obligatoire (places limitées) au 02 54 21 01 76 .
2 Rue de la Triperie Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr
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English :
Artist Théa Guéniot invites you to extend the discovery of her creations through two Eau en couleurs workshops!
L’événement Eau en couleurs ! Ateliers marbling Issoudun a été mis à jour le 2026-05-07 par BERRY
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