Issoudun

Fêtes de la Tour Blanche

Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Pour leur nouvelle édition, les Fêtes de la Tour Blanche vous donnent rendez vous à Issoudun avec de nombreux spectacles, des ateliers, des animations…

Les Fêtes de la Tour Blanche sont le principal rendez-vous des Arts de la Rue dans le Berry. Au pied du donjon qui accueillit peut-être des troubadours de la suite de Richard Cœur de Lion et dans toute la ville, on découvre des artistes d’aujourd’hui. Plus de 100 compagnies, françaises et européennes accueillies depuis 1999, date à laquelle les Fêtes se sont intéressées aux arts de la rue. Des milliers de spectateurs, des milliers de sourires, des milliers d’émotions, pour un rendez-vous populaire, festif, culturel et gratuit. Les Fêtes de la Tour Blanche, c’est une manière de faire vivre le patrimoine avec son temps, de jouer dans la ville et avec la ville. .

Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 74 02 tourisme@issoudun.fr

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English :

For their new edition, the Fêtes de la Tour Blanche give you an appointment in Issoudun with many shows, workshops, animations…

L’événement Fêtes de la Tour Blanche Issoudun a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays d’Issoudun