Issoudun

Sortie nature la vie sauvage des jardins

Issoudun Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 13:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Avec de nombreuses animations nature, Indre Nature vous propose un calendrier pour tous les goûts. Encadrées par des professionnels ou des bénévoles passionnés, nos sorties vous invitent à explorer les trésors du patrimoine naturel de notre département.

Nous aborderons le sujet de l’accueil de la faune sauvage dans les jardins, en visitant l’écolieu du Moulin de Landrôle. De nombreux aménagements sont possibles pour favorsier la biodiversité chez soi, à partir de matériaux et objets recyclés.

Apéro maraîcher offert.

Animateur A. Amar 5 .

Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

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English :

Indre Nature offers a wide range of nature activities to suit all tastes. Supervised by professionals or enthusiastic volunteers, our outings invite you to explore the treasures of our department’s natural heritage.

L’événement Sortie nature la vie sauvage des jardins Issoudun a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY