Fête d’été de La Rabouilleuse Issoudun

Fête d’été de La Rabouilleuse

La Rabouilleuse Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

La Rabouilleuse, groupe d’arts et traditions populaires du Berry, organise sa traditionnelle fête d’été.

Les savoir-faire en animation, des métiers anciens en action Ateliers fabrication de beurre, fabrication de sabots, travail de la laine. Cuisson du pain dans le four à bois, pressage des noix et fabrication de l’huile. Promenade dans le jardin pédagogique avec visite commentée où l’on trouvera dans leurs parcelles les plantes tinctoriales, toxiques, condimentaires, médicinales. Présentation d’une loge de vigne en pierres sèches. Folklore. Arts et traditions populaires. Musique traditionnelle et Bal en animation permanente. .

La Rabouilleuse Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire

English :

La Rabouilleuse, Berry’s folk arts and traditions group, organizes its traditional summer festival.

