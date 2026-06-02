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Broc Land Geek Issoudun Issoudun

Broc Land Geek Issoudun Issoudun

Broc Land Geek Issoudun Issoudun dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Issoudun

Adresse : rue Georges Brassens 36100 Issoudun

Ville : Issoudun

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Broc Land Geek Issoudun Issoudun Dimanche 21 juin, 09h00

Ne manquez pas l’Evènement BROC’ LAND GEEK – ISSOUDUN 2026 le dimanche 21 Juin 2026… PEPSI – Palais des Expositions et des Sports Rue Georges Brassens 36100 ISSOUDUN

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-21T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00.000+02:00

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Issoudun rue Georges Brassens 36100 Issoudun Issoudun


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