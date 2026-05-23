Issoudun

Broc’ Land Geek

Rue Georges Brassens Issoudun Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Préparez-vous à plonger dans l’univers du rétrogaming et de la pop culture lors de l’évènement tant attendu BROC’ LAND GEEK ISSOUDUN 2026. Un rendez-vous familial et convivial à ne pas manquer, pour les curieux comme pour les collectionneurs ! Ambiance garantie !

Durant cette journée, ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 2 000 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion Jeux vidéo, pop culture, jouets vintage, lego, playmo, univers steampunk, jeux de rôle, héros, fantasy, sciences fiction, monde imaginaire, figurines, mangas, consoles de salon, miniatures, skylanders, illustrations, décoration, cartes à jouer, pet-shop, comics, bandes dessinées, jeux de société, livres de SF, Fantastique, dvd, films cultes, jeux de cartes, goodies de séries TV actuelles et rétro, etc… 3 .

Rue Georges Brassens Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 68 31 79 05 brocland.cie@gmail.com

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English :

Get ready to plunge into the world of retrogaming and pop culture at the long-awaited BROC? LAND GEEK EVENT ISSOUDUN 2026. A family-friendly event not to be missed, for the curious and the collectors alike! Atmosphere guaranteed!

L’événement Broc’ Land Geek Issoudun a été mis à jour le 2026-05-23 par BERRY