Théâtre 4211 KM

Avenue de Bel air Issoudun Indre

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-19 20:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Théâtre 4 211 km. Texte et mise en scène Aïla Navidi. Lauréate du Fonds SACD Théâtre. Mention spéciale du Prix Théâtre 13.

Avec Olivia Pavlou Graham, Florian Chauvet, Aïla Navidi, Sylvain Begert, Damien Sobieraff, June Assal. Scénographie Caroline Frachet. Création lumière Gaspard Gauthier…

4 211 km c’est la distance entre Paris et Téhéran, celle parcourue par Mina et Fereydoun venus d’Iran pour se réfugier en France après une révolution qu’on leur a volée. Yalda leur fille, née à Paris nous raconte, leur vie exilée, leur combat pour la liberté́, l’amour d’un pays et l’espoir d’un retour. Elle nous balade entre ses deux mondes sa famille, des héros qui ne se plaignent jamais, et la société́ française dans laquelle elle cherche désespérément sa place. C’est l’histoire d’un héritage que l’on aime et que l’on déteste, c’est l’histoire d’hommes et de femmes qui cherchent à se frayer un nouveau chemin.

Cette pièce témoigne du combat que mènent les Iraniens depuis 43 ans ceux qui ne sont plus là, ceux qui sont restés et les exilés. 15 .

Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 66 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater 4 211 km. Written and directed by Ai?la Navidi. Winner of the Fonds SACD Théâtre. Special mention from Prix Théâtre 13.

With Olivia Pavlou Graham, Florian Chauvet, Ai?la Navidi, Sylvain Begert, Damien Sobieraff, June Assal. Scenography Caroline Frachet. Lighting design Gaspard Gauthier…

L’événement Théâtre 4211 KM Issoudun a été mis à jour le 2026-02-09 par BERRY