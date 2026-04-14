Concarn’coeur 2026, Place du marché, kerandon, Concarneau

Concarn’coeur 2026 Dimanche 3 mai, 09h30 Place du marché, kerandon Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T09:30:00+02:00 – 2026-05-03T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T09:30:00+02:00 – 2026-05-03T14:00:00+02:00

Venez participer à notre marche/course solidaire au profit de la Fédération Française de cardiologie. ❤️

https://www.facebook.com/events/876759314793656/

Place du marché, kerandon Place du marché, concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/876759314793656/ »}] https://www.facebook.com/events/876759314793656/ AVEN

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