Concarn’coeur 2026, Place du marché, kerandon, Concarneau
Concarn’coeur 2026, Place du marché, kerandon, Concarneau dimanche 3 mai 2026.
Concarn’coeur 2026 Dimanche 3 mai, 09h30 Place du marché, kerandon Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T09:30:00+02:00 – 2026-05-03T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T09:30:00+02:00 – 2026-05-03T14:00:00+02:00
Venez participer à notre marche/course solidaire au profit de la Fédération Française de cardiologie. ❤️
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Place du marché, kerandon Place du marché, concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/876759314793656/ »}] https://www.facebook.com/events/876759314793656/ AVEN
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