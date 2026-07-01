CONCARNEAU – Pêr Vari Kervarec et Caroline Faget en concert en Ville-Close avec « Kan ar Mein », Concarneau (lieu à préciser), Concarneau

Informations pratiques

CONCARNEAU – Pêr Vari Kervarec et Caroline Faget en concert en Ville-Close avec « Kan ar Mein » Dimanche 9 août, 19h00 Concarneau (lieu à préciser) Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-09T19:00:00+02:00 – 2026-08-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-09T19:00:00+02:00 – 2026-08-09T22:00:00+02:00

CONCARNEAU

Ville-Close (Carré des Larrons)

Dimanche 09 Août 2026

⏰️ 19h00

Au-delà de la musique, Pêr-Vari Kervarec façonne des récits. Sa voix porte une mémoire vivante, enracinée dans l’âme collective, où chaque mot breton résonne avec une intensité sincère. Par la puissance du chant et la force du verbe, il affirme que la culture bretonne n’appartient pas au passé : elle respire, elle circule, elle se transforme.

Aux côtés de Caroline Faget, il ne s’agit pas seulement de transmettre un héritage, mais de lui offrir un nouvel élan. Ensemble, ils revisitent la tradition avec finesse et audace, insufflant une modernité respectueuse à des chants qui traversent le temps. Leur univers sonore conjugue profondeur et légèreté, énergie et douceur, laissant à chaque instrument l’espace d’exprimer sa part d’histoire.

Avec leur nouveau spectacle « Kan ar Mein » – Le chant de la pierre, ils donnent voix aux paysages et aux mémoires enfouies. La pierre y devient symbole : témoin des générations, gardienne des récits, écho des terres bretonnes.

Ils ne font pas que parler breton : ils parlent Bretagne. Ils en expriment les horizons, les vents, les combats, les silences et les ferveurs.

Avec eux, la mémoire de la Bretagne ne se fige jamais : elle s’élève, elle vibre et continue de chanter.

https://www.facebook.com/events/1883062729050512/

Concarneau (lieu à préciser) Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1883062729050512/ »}] https://www.facebook.com/events/1883062729050512/ AVEN

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