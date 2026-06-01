Aubazines

Concert 100% Renaud

Chez Coco Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12 21:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Le temps d’un concert, redécouvrez les plus belles chansons de Renaud, artiste emblématique de la chanson française. Entre émotion, poésie, humour et regard tendre sur la vie, cette soirée rend hommage à un répertoire qui a marqué plusieurs générations

Restauration possible sur réservation .

Chez Coco Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 00 16

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English : Concert 100% Renaud

L’événement Concert 100% Renaud Aubazines a été mis à jour le 2026-06-01 par Corrèze Tourisme