Concert 100% Renaud Aubazines
Concert 100% Renaud Aubazines vendredi 12 juin 2026.
Aubazines
Concert 100% Renaud
Chez Coco Aubazines Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12 21:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Le temps d’un concert, redécouvrez les plus belles chansons de Renaud, artiste emblématique de la chanson française. Entre émotion, poésie, humour et regard tendre sur la vie, cette soirée rend hommage à un répertoire qui a marqué plusieurs générations
Restauration possible sur réservation .
Chez Coco Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 00 16
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English : Concert 100% Renaud
L’événement Concert 100% Renaud Aubazines a été mis à jour le 2026-06-01 par Corrèze Tourisme