Aubazines

Exposition de Gilles Deverchere un autre regard

Restaurant du Golf Aubazines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-06-17

Cette exposition offre au public l’opportunité de découvrir une nouvelle facette du travail de l’artiste. Entre abstraction, mouvement et lumière, ses peintures dévoilent un univers coloré et sensible où se retrouvent toute la force et l’élégance de son parcours de sculpteur.

Une invitation à suivre le regard d’un créateur qui, depuis près de quarante ans, façonne la matière pour mieux révéler la lumière .

Restaurant du Golf Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 72 90 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de Gilles Deverchere un autre regard

L’événement Exposition de Gilles Deverchere un autre regard Aubazines a été mis à jour le 2026-06-05 par Corrèze Tourisme