Concert 25ème anniversaire de l’orgue de Gundershoffen Gundershoffen
Concert 25ème anniversaire de l’orgue de Gundershoffen Gundershoffen dimanche 14 juin 2026.
Gundershoffen
Concert 25ème anniversaire de l’orgue de Gundershoffen
Rue de la Paix Gundershoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez assistez à un magnifique concert pour le 25ème anniversaire de l’orgue de Gundershoffen.
La paroisse protestante de Gundershoffen/Griesbach organise un magnifique concert pour le 25ème anniversaire de l’orgue de Gundershoffen. 0 .
Rue de la Paix Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03
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English :
Come and enjoy a magnificent concert to celebrate the 25th anniversary of the Gundershoffen organ.
L’événement Concert 25ème anniversaire de l’orgue de Gundershoffen Gundershoffen a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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