Gundershoffen

Concert 25ème anniversaire de l’orgue de Gundershoffen

Rue de la Paix Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez assistez à un magnifique concert pour le 25ème anniversaire de l’orgue de Gundershoffen.

La paroisse protestante de Gundershoffen/Griesbach organise un magnifique concert pour le 25ème anniversaire de l’orgue de Gundershoffen. 0 .

Rue de la Paix Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a magnificent concert to celebrate the 25th anniversary of the Gundershoffen organ.

L’événement Concert 25ème anniversaire de l’orgue de Gundershoffen Gundershoffen a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte