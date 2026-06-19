Concert 2TL 6TEM Châteaudun
vendredi 28 août 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Concert 2TL 6TEM
Place du 18 Octobre Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Un chanteur, quatre musiciens, un ingé son et le 2TL Moving Sound leur sono autonome et mobile !
Où que vous soyez, le groupe vient de son sud toulousain à votre rencontre partager son énergie avec 50% de reprises et 50% de compositions, toutes ancrées dans le reggae populaire des caraïbes au continent africain en passant même par des standards de l’hexagone.
En fonction de la météo, le concert pourra être déplacer au théâtre de Châteaudun. .
Place du 18 Octobre Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
A singer, four musicians, a sound engineer, and the %AB2TL Moving Sound%BB—their self-contained, mobile sound system!
L’événement Concert 2TL 6TEM Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-19 par OT GRAND CHATEAUDUN
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