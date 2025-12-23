Concert 4 Garçons dans l’Vian, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Concert 4 Garçons dans l’Vian

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Nous connaissons tous Boris Vian et quelques-unes de ses graaaaandes chansons. Pour l’occasion, nous vous en avons déterré des moins connues où l’humour, la gravité et l’étrangeté se mélangent avec délice.

Nous connaissons tous Boris Vian et quelques-unes de ses graaaaandes chansons. Pour l’occasion, nous vous en avons déterré des moins connues où l’humour, la gravité et l’étrangeté se mélangent avec délice.

Venez écouter ces pépites anachroniques et modernes et vous fendre la poire entre deux complaintes, trois francs six sous et quatre godets !

CANTILÈNES DÉCONGELÉES

Valéry Dekowski • Chant

Hugues Letort • Guitare, contrebasse

Olivier Riquart • Piano, accordéon

Jean-Michel Trotoux • Clarinette, bandonéon .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert 4 Garçons dans l’Vian

We all know Boris Vian and some of his great songs. For the occasion, we’ve unearthed some of his lesser-known songs, where humor, gravity and strangeness mingle with delight.

L’événement Concert 4 Garçons dans l’Vian Caen a été mis à jour le 2025-12-23 par Calvados Attractivité