Concert 4 Garçons dans l’Vian, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Nous connaissons tous Boris Vian et quelques-unes de ses graaaaandes chansons. Pour l’occasion, nous vous en avons déterré des moins connues où l’humour, la gravité et l’étrangeté se mélangent avec délice.
Venez écouter ces pépites anachroniques et modernes et vous fendre la poire entre deux complaintes, trois francs six sous et quatre godets !
CANTILÈNES DÉCONGELÉES
Valéry Dekowski • Chant
Hugues Letort • Guitare, contrebasse
Olivier Riquart • Piano, accordéon
Jean-Michel Trotoux • Clarinette, bandonéon .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
English : Concert 4 Garçons dans l’Vian
We all know Boris Vian and some of his great songs. For the occasion, we’ve unearthed some of his lesser-known songs, where humor, gravity and strangeness mingle with delight.
