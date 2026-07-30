Concert à bord de L’Hermione Chantier de restauration de L’Hermione Anglet
vendredi 14 août 2026 · Chantier de restauration de L'Hermione · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Concert à bord de L’Hermione
Chantier de restauration de L’Hermione 12 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 21:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Vivez un moment musical insolite dans un décor atypique quatre talents aux univers musicaux singuliers sont invités par l’association pour un Vendredi de L’Hermione.
Victoria, April, Wylie et Tim quatre talents révélés par The Voice Kids (saisons 10 et 11).
Indie pop, ballades émotionnelles, pop internationale, piano-voix des univers artistiques affirmés qui proposent une énergie authentique, généreuse et profondément humaine. .
Chantier de restauration de L’Hermione 12 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert à bord de L’Hermione
L’événement Concert à bord de L’Hermione Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet
À voir aussi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)
- Anglet Beach Rugby Festival Plage de La Barre Anglet 30 juillet 2026
- Marché de Quintaou Esplanade Quintaou Anglet 30 juillet 2026
- Protégeons la ressource en eau Plage de la Madrague Anglet 30 juillet 2026
- Visite guidée du Parc Izadia Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet 30 juillet 2026
- Science Tour Littoral entre terre et mer, Robert l’Utilitaire Anglet 30 juillet 2026