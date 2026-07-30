Concert à bord de L’Hermione Chantier de restauration de L’Hermione Anglet

vendredi 14 août 2026 · Chantier de restauration de L'Hermione · Anglet

Informations pratiques

Anglet

Concert à bord de L’Hermione

Chantier de restauration de L’Hermione 12 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14 21:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Vivez un moment musical insolite dans un décor atypique quatre talents aux univers musicaux singuliers sont invités par l’association pour un Vendredi de L’Hermione.

Victoria, April, Wylie et Tim quatre talents révélés par The Voice Kids (saisons 10 et 11).

Indie pop, ballades émotionnelles, pop internationale, piano-voix des univers artistiques affirmés qui proposent une énergie authentique, généreuse et profondément humaine. .

Chantier de restauration de L’Hermione 12 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert à bord de L’Hermione

L’événement Concert à bord de L’Hermione Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet