Informations pratiques

Concert à Bordeaux: Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi Eglise Notre-Dame Bordeaux Samedi 8 août, 20h00

Retrouvez l’Ensemble Musicâme France à l’église Notre-Dame de Bordeaux pour un incroyable concert de musique classique incontournable ! Billets disponibles dès aujourd’hui !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-08T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-08T21:30:00.000+02:00

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Eglise Notre-Dame Place du Chapelet, 4 Rue Mably, 33000 Bordeaux Bordeaux



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