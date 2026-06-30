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Concert à Bordeaux: Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi Eglise Notre-Dame Bordeaux

samedi 8 août 2026 · Eglise Notre-Dame · Bordeaux

Concert à Bordeaux: Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi Eglise Notre-Dame Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Eglise Notre-Dame
Adresse
Place du Chapelet, 4 Rue Mably, 33000 Bordeaux
Ville
Bordeaux

Concert à Bordeaux: Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi Eglise Notre-Dame Bordeaux Samedi 8 août, 20h00

Retrouvez l’Ensemble Musicâme France à l’église Notre-Dame de Bordeaux pour un incroyable concert de musique classique incontournable ! Billets disponibles dès aujourd’hui !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-08T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-08T21:30:00.000+02:00

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Eglise Notre-Dame Place du Chapelet, 4 Rue Mably, 33000 Bordeaux Bordeaux


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