AGENDA · Bordeaux
Concert à Bordeaux: Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi Eglise Notre-Dame Bordeaux
samedi 8 août 2026 · Eglise Notre-Dame · Bordeaux
Informations pratiques
Concert à Bordeaux: Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi Eglise Notre-Dame Bordeaux Samedi 8 août, 20h00
Retrouvez l’Ensemble Musicâme France à l’église Notre-Dame de Bordeaux pour un incroyable concert de musique classique incontournable ! Billets disponibles dès aujourd’hui !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-08T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-08T21:30:00.000+02:00
1
Eglise Notre-Dame Place du Chapelet, 4 Rue Mably, 33000 Bordeaux Bordeaux
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Bordeaux
- Conseil de quartier Saint-Augustin / Tauzin / Alphonse Dupeux, Amphithéâtre Benoit – Campus Carreire, Bordeaux 30 juin 2026
- UN SOIR SANS FIN THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 1 juillet 2026
- Festival Un Eté au Grand Parc #7, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux 1 juillet 2026
- Les Heures Heureuses à Darwin – La prog de JUILLET !, Darwin Éco-système, Bordeaux 1 juillet 2026
- Concert Jeune Académie Vocale d’Aquitaine – J.A.V.A., Eglise Saint-Rémi de la Vigne, Bordeaux 1 juillet 2026