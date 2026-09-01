AGENDA · Cormes
Concert à Cormes Cormes
dimanche 20 septembre 2026 · Cormes
Informations pratiques
Cormes
Concert à Cormes
église de Cormes Cormes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le Comité organise un concert de l’ensemble vocal Santoléa. le dimanche 20 septembre à 16 H. .
église de Cormes Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 24 04
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English :
L’événement Concert à Cormes Cormes a été mis à jour le 2026-09-01 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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