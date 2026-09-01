Informations pratiques

Cormes

Concert à Cormes

église de Cormes Cormes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le Comité organise un concert de l’ensemble vocal Santoléa. le dimanche 20 septembre à 16 H. .

église de Cormes Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 24 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert à Cormes Cormes a été mis à jour le 2026-09-01 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude