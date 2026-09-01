Journées du Patrimoine Eglise de Cormes Cormes
dimanche 20 septembre 2026 · Cormes
Informations pratiques
Cormes
Journées du Patrimoine Eglise de Cormes
Place de l’église Cormes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visites libres avec support d’information et accueil par le comité patrimoine de Cormes, le dimanche de 10h à 12h30.
Exposition de photographies du patrimoine communal et d’habits liturgiques, le dimanche de 10h à 12h30.
Concert de Santoléa musique hispanique, chants sacrés, chant de la Renaissance française, italienne et anglaise, le dimanche à 16h, à l’église.
Itinéraire-découverte du chemin du tramway jalonné de panneaux explicatifs sur un chemin pédestre sécurisé d’1,5 km. Départ de la salle des fêtes, direction Cherré “Les Carrières”. .
Place de l’église Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 24 04
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Eglise de Cormes Cormes a été mis à jour le 2026-08-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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