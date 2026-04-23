Concert A dance in time Festival Osez la Médiévale Attitude ! Parking Saint-Laurent Bayeux
Concert A dance in time Festival Osez la Médiévale Attitude ! Parking Saint-Laurent Bayeux mercredi 5 août 2026.
Bayeux
Concert A dance in time Festival Osez la Médiévale Attitude !
Parking Saint-Laurent L’Auditorium Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 21:40:00
Date(s) :
2026-08-05
Musiques à danser à la découverte des trésors contrastés de la musique à danser du Moyen-Âge
A dance in time propose différentes formes élégantes et entraînantes de musiques à danser, dans des arrangements dynamiques, retraçant l’évolution des danses courtoises du XIIème au début du XVIème siècle, dans l’espace géographie européen.
Alternant les chansons à danser et les formes instrumentales, danses anonymes et musiques des premiers maîtres à danser, les Ensembles Gaia et Artemusie proposent un voyage artistique charmant, à la découverte des trésors contrastés de la musique à danser du Moyen-Âge. .
Parking Saint-Laurent L’Auditorium Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 33 89 73 23 la-societe-des-concerts@orange.fr
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English : Concert A dance in time Festival Osez la Médiévale Attitude !
Dance music: discovering the contrasting treasures of medieval dance music
L’événement Concert A dance in time Festival Osez la Médiévale Attitude ! Bayeux a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Bayeux Intercom
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