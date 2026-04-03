Concert à Evian : Bach, Vivaldi, Mozart, Caccini, Cantemir, Saint-Saëns Eglise Notre Dame de l’Assomption Évian-les-Bains Lundi 25 mai, 20h00 Prestige 30€ très bonne visibilité ; Essentiel 25€ bonne visibilité

Concert classique à Evian à l’Eglise Notre Dame de l’Assomption avec l’Ensemble Musicâme France : une soirée musicale unique avec des œuvres de Bach, Vivaldi et Mozart.

Venez rencontrer l’Ensemble Musicâme France dans l’Eglise Notre Dame de l’Assomption pour vivre un concert de musique classique exceptionnel à Evian. Accompagné de cinq musiciens d’exception, l’Ensemble Musicâme France vous fera vivre une soirée unique et inoubliable.

**Programme:**

* C. P. E. Bach : Concerto pour flûte en ré mineur

* A. Vivaldi : Concerto pour piccolo en ut majeur

* G. Caccini : Ave Maria

* W. A. Mozart : Symphonie n°40 – 1er mouvement

* A. Vivaldi : Les Quatre Saisons : L’Été – Final

* J. S. Bach : Suite pour flûte en si mineur – Bourrée, Polonaise, Menuet, Badinerie

* D. Cantemir : Peşrev Buselik (musique classique ottomane)

* C. Saint-Saëns : Introduction et Rondo capriccioso

Artistes :Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo; Christophe Quatremer, 2nd violon Claire Dassesse ; Alto Mariam Rüetschi ; Violoncelle Aurore Dassesse

_L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-25T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-25T21:15:00.000+02:00

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https://musicamefrance.com/concert/concert-a-evian-bach-vivaldi-mozart-caccini-cantemir-saint-saens/

Eglise Notre Dame de l’Assomption Rue du lac 74500 Evian Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie



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