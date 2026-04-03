Concert à Evian : Bach, Vivaldi, Mozart, Caccini, Cantemir, Saint-Saëns Eglise Notre Dame de l’Assomption Évian-les-Bains
Concert à Evian : Bach, Vivaldi, Mozart, Caccini, Cantemir, Saint-Saëns Eglise Notre Dame de l’Assomption Évian-les-Bains lundi 25 mai 2026.
Concert à Evian : Bach, Vivaldi, Mozart, Caccini, Cantemir, Saint-Saëns Eglise Notre Dame de l’Assomption Évian-les-Bains Lundi 25 mai, 20h00 Prestige 30€ très bonne visibilité ; Essentiel 25€ bonne visibilité
Concert classique à Evian à l’Eglise Notre Dame de l’Assomption avec l’Ensemble Musicâme France : une soirée musicale unique avec des œuvres de Bach, Vivaldi et Mozart.
Venez rencontrer l’Ensemble Musicâme France dans l’Eglise Notre Dame de l’Assomption pour vivre un concert de musique classique exceptionnel à Evian. Accompagné de cinq musiciens d’exception, l’Ensemble Musicâme France vous fera vivre une soirée unique et inoubliable.
**Programme:**
* C. P. E. Bach : Concerto pour flûte en ré mineur
* A. Vivaldi : Concerto pour piccolo en ut majeur
* G. Caccini : Ave Maria
* W. A. Mozart : Symphonie n°40 – 1er mouvement
* A. Vivaldi : Les Quatre Saisons : L’Été – Final
* J. S. Bach : Suite pour flûte en si mineur – Bourrée, Polonaise, Menuet, Badinerie
* D. Cantemir : Peşrev Buselik (musique classique ottomane)
* C. Saint-Saëns : Introduction et Rondo capriccioso
Artistes :Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo; Christophe Quatremer, 2nd violon Claire Dassesse ; Alto Mariam Rüetschi ; Violoncelle Aurore Dassesse
_L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières._
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-25T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-25T21:15:00.000+02:00
1
https://musicamefrance.com/concert/concert-a-evian-bach-vivaldi-mozart-caccini-cantemir-saint-saens/
Eglise Notre Dame de l’Assomption Rue du lac 74500 Evian Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Évian-les-Bains (Haute-Savoie)
- Circuit historique de la ville itinéraire pédestre Évian-les-Bains Haute-Savoie 1 mai 2026
- Circuit de découverte du Lac itinéraire pédestre Évian-les-Bains Haute-Savoie 1 mai 2026
- Rencontres Musicales d’Evian Neuvecelle Évian-les-Bains 24 juin 2026
- Amundi Evian Championship Route du Golf Évian-les-Bains 9 juillet 2026
- 16ème étape du Tour de France Evian-les-Bains-Thonon-les-Bains Évian-les-Bains 21 juillet 2026