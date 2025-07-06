Fajoles

Concert à Fajoles

Place de la Mairie Fajoles Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Un pique-nique tiré du sac, de la musique proposée par la chorale La Cantarelle sous la direction de Corinne Fillat.

Voilà le programme d'une belle soirée festive.

Un pique-nique tiré du sac, de la musique proposée par la chorale La Cantarelle sous la direction de Corinne Fillat.

Voilà le programme d'une belle soirée festive.

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Place de la Mairie Fajoles 46300 Lot Occitanie +33 6 75 53 91 14

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English :

A picnic with food brought from home, and music provided by the La Cantarelle choir, conducted by Corinne Fillat.

That’s the program for a wonderful, festive evening.

L’événement Concert à Fajoles Fajoles a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Gourdon