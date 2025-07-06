Concert à Fajoles Fajoles
Concert à Fajoles Fajoles samedi 11 juillet 2026.
Fajoles
Concert à Fajoles
Place de la Mairie Fajoles Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Un pique-nique tiré du sac, de la musique proposée par la chorale La Cantarelle sous la direction de Corinne Fillat.
Voilà le programme d'une belle soirée festive.
Un pique-nique tiré du sac, de la musique proposée par la chorale La Cantarelle sous la direction de Corinne Fillat.
Voilà le programme d'une belle soirée festive.
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Place de la Mairie Fajoles 46300 Lot Occitanie +33 6 75 53 91 14
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English :
A picnic with food brought from home, and music provided by the La Cantarelle choir, conducted by Corinne Fillat.
That’s the program for a wonderful, festive evening.
L’événement Concert à Fajoles Fajoles a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Gourdon
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