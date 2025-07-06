Marché d’été à Fajoles

Fajoles Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Marché estival proposant une sélection de produits frais et locaux fruits, légumes, fleurs, miels et autres spécialités du terroir

Marché estival proposant une sélection de produits frais et locaux fruits, légumes, fleurs, miels et autres spécialités du terroir.

Un moment propice à la découverte des saveurs de saison dans une ambiance conviviale.

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Fajoles 46300 Lot Occitanie +33 5 65 37 68 01

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English :

Summer market offering a selection of fresh, local produce: fruit, vegetables, flowers, honeys and other local specialities

L’événement Marché d’été à Fajoles Fajoles a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Gourdon