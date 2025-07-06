Foire de Caminel Fajoles
Foire de Caminel Fajoles mardi 11 août 2026.
Foire de Caminel
Caminel Fajoles Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 08:00:00
fin : 2026-08-11 00:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Rendez-vous à l'ombre des châtaigniers millénaires du "Ol mé del Mounde" pour une journée terroir typique !
Caminel Fajoles 46300 Lot Occitanie +33 6 01 71 74 92 foiredecaminel.11aout@gmail.com
English :
Get together in the shade of the thousand-year-old chestnut trees of the "Ol mé del Mounde" for a typical terroir day!
