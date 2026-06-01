Fête de la musique à Fajoles Place de la mairie Fajoles
Fête de la musique à Fajoles Place de la mairie Fajoles samedi 13 juin 2026.
Fajoles
Fête de la musique à Fajoles
Place de la mairie Le Bourg Fajoles Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Organisée par le comité des fêtes de Fajoles et la mairie, venez nombreux écouter les concerts de Herblin Wilmot, le groupe Hold'up et Turn it off à l'occasion de la fête de la musique.
Organisée par le comité des fêtes de Fajoles et la mairie, venez nombreux écouter les concerts de Herblin Wilmot, le groupe Hold'up et Turn it off à l'occasion de la fête de la musique.
.
Place de la mairie Le Bourg Fajoles 46300 Lot Occitanie +33 6 75 53 94 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Fajoles festival committee and the town hall, come one, come all to hear concerts by Herblin Wilmot, the group Hold'up and Turn it off on the occasion of the fête de la musique.
L’événement Fête de la musique à Fajoles Fajoles a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Gourdon
À voir aussi à Fajoles (Lot)
- Marché d’été à Fajoles Fajoles 5 juillet 2026
- Foire de Caminel Fajoles 11 août 2026