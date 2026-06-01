Fête de la musique à Fajoles Place de la mairie Fajoles

Fajoles

Fête de la musique à Fajoles

Place de la mairie Le Bourg Fajoles Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Organisée par le comité des fêtes de Fajoles et la mairie, venez nombreux écouter les concerts de Herblin Wilmot, le groupe Hold'up et Turn it off à l'occasion de la fête de la musique.

Organisée par le comité des fêtes de Fajoles et la mairie, venez nombreux écouter les concerts de Herblin Wilmot, le groupe Hold'up et Turn it off à l'occasion de la fête de la musique.

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Place de la mairie Le Bourg Fajoles 46300 Lot Occitanie +33 6 75 53 94 14

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English :

Organized by the Fajoles festival committee and the town hall, come one, come all to hear concerts by Herblin Wilmot, the group Hold'up and Turn it off on the occasion of the fête de la musique.

L’événement Fête de la musique à Fajoles Fajoles a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Gourdon