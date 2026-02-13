Concert à la Bâtie d’Urfé – Mutissage, Château de la Bastie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard

Concert à la Bâtie d’Urfé – Mutissage Samedi 23 mai, 21h30 Château de la Bastie d’Urfé Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Par la Cie Mutissage. Quand une œuvre se métamorphose en instrument sous vos yeux ! Laissez-vous surprendre par un spectacle inédit où s’harmonisent deux arts ancestraux : musique et tissage. Le son du vent, du végétal, du minéral, de l’eau, du feu, fusionne avec musique et textes. La nature cadence ainsi, le fil poétique de ce spectacle aux racines du jazz.

Château de la Bastie d’Urfé 1061 Route de la Bâtie d’Urfé, 42130 Saint-Étienne-le-Molard, France Saint-Étienne-le-Molard 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477975468 https://www.batiedurfe.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 97 54 68 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.batiedurfe.fr/jcms/lw_1394617/fr/reservez-vos-visites-ateliers-et-spectacles-en-ligne »}] Les collections de tapisseries et de tableaux qui ont été rassemblées, y compris à la suite de dépôts prestigieux, se veulent la reconstitution de l’intérieur du château tel qu’il était à la fin de la Renaissance. Depuis la D1089, sortie Saint-Etienne-le-Molard, fléchage « Château de la Bastie d’Urfé » Parking véhicules de tourisme

Nuit européenne des musées

© Cie Mutissage – Philippe Barry