Exposition à la Bâtie d’Urfé – Mains du passé, merveilles d’aujourd’hui, Château de la Bastie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard

Exposition à la Bâtie d’Urfé – Mains du passé, merveilles d’aujourd’hui Samedi 23 mai, 20h00 Château de la Bastie d’Urfé Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Quand les mains dialoguent avec le passé, naissent des merveilles hors du temps. Découvrez les savoir-faire, portés par les ateliers Meilleurs Ouvriers de France et le Département de la Loire. Laissez-vous charmer par une exposition résonnant comme une mémoire vibrante d’art et d’humanité.

Château de la Bastie d’Urfé 1061 Route de la Bâtie d’Urfé, 42130 Saint-Étienne-le-Molard, France Saint-Étienne-le-Molard 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477975468 https://www.batiedurfe.fr Les collections de tapisseries et de tableaux qui ont été rassemblées, y compris à la suite de dépôts prestigieux, se veulent la reconstitution de l’intérieur du château tel qu’il était à la fin de la Renaissance. Depuis la D1089, sortie Saint-Etienne-le-Molard, fléchage « Château de la Bastie d’Urfé » Parking véhicules de tourisme

Nuit européenne des musées

©Atelier conservatoire des Meilleurs Ouvriers de France à Saint Etienne