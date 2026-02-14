Visite libre de la Bâtie d’Urfé – Une nuit au musée, Château de la Bastie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard

Visite libre de la Bâtie d’Urfé – Une nuit au musée Samedi 23 mai, 20h00 Château de la Bastie d’Urfé Loire

Laissez-vous envoûter par la magie nocturne des lieux. Parcourez librement et à votre rythme les appartements, la grotte et la chapelle. Pour l’occasion, le château sera mis en lumière, jalonné de lanternes. Lors de cette soirée et pour tout l’été le château accueille une exposition dossier consacrée aux Meilleurs Ouvriers de France.

Château de la Bastie d'Urfé 1061 Route de la Bâtie d'Urfé, 42130 Saint-Étienne-le-Molard, France Saint-Étienne-le-Molard 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://www.batiedurfe.fr Les collections de tapisseries et de tableaux qui ont été rassemblées, y compris à la suite de dépôts prestigieux, se veulent la reconstitution de l'intérieur du château tel qu'il était à la fin de la Renaissance.

Nuit européenne des musées

