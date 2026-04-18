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Concert à la Brasserie Corrézienne Lundi Brûle Marcillac-la-Croze

Concert à la Brasserie Corrézienne Lundi Brûle Marcillac-la-Croze

Concert à la Brasserie Corrézienne Lundi Brûle Marcillac-la-Croze vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Le Noual
Ville
19500 Marcillac-la-Croze
Département
Corrèze
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit

Marcillac-la-Croze

Concert à la Brasserie Corrézienne Lundi Brûle

Le Noual Marcillac-la-Croze Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Venez passer un moment convivial et festif à La Brasserie Corrézienne, en dégustant les bières faites sur place, autour d’un bon repas et de l’animation musicale rock de Lundi Brûle
Présence sur place Foodtruck et bar   .

Le Noual Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 69 05 

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English : Concert à la Brasserie Corrézienne Lundi Brûle

L’événement Concert à la Brasserie Corrézienne Lundi Brûle Marcillac-la-Croze a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme

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