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Concert à la Grange du Clou allée du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon

Concert à la Grange du Clou allée du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon vendredi 29 mai 2026.

Lieu : allée du Clou

Adresse : Grange du Clou

Ville : 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon

Département : Ain

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 12 12 12

Saint-Cyr-sur-Menthon

Concert à la Grange du Clou

allée du Clou Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon Ain

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Le cri de la Bécasse duo de chansons françaises en acoustique
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allée du Clou Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 13 11 65  helene.anglesio@gmail.com

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English :

Le cri de la Bécasse acoustic duet of French songs

L’événement Concert à la Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle

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