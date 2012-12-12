Concert à la Grange du Clou allée du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon

Saint-Cyr-sur-Menthon

Concert à la Grange du Clou

allée du Clou Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon Ain

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le cri de la Bécasse duo de chansons françaises en acoustique

.

allée du Clou Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 13 11 65 helene.anglesio@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le cri de la Bécasse acoustic duet of French songs

L’événement Concert à la Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle