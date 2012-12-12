Concert à la Grange du Clou allée du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon
Concert à la Grange du Clou allée du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon vendredi 29 mai 2026.
Saint-Cyr-sur-Menthon
Concert à la Grange du Clou
allée du Clou Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon Ain
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Le cri de la Bécasse duo de chansons françaises en acoustique
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allée du Clou Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 13 11 65 helene.anglesio@gmail.com
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English :
Le cri de la Bécasse acoustic duet of French songs
L’événement Concert à la Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle