Dictée du patrimoine à la Grange du Clou allée du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon

Saint-Cyr-sur-Menthon

Dictée du patrimoine à la Grange du Clou

allée du Clou Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Une dictée du patrimoine pour adultes et jeunes dans une ambiance bon enfant

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allée du Clou Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 13 11 65 helene.anglesio@gmail.com

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English :

A heritage dictation for adults and young people in a friendly atmosphere

L’événement Dictée du patrimoine à la Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle