Dictée du patrimoine à la Grange du Clou allée du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon
Dictée du patrimoine à la Grange du Clou allée du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon samedi 6 juin 2026.
Saint-Cyr-sur-Menthon
Dictée du patrimoine à la Grange du Clou
allée du Clou Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Une dictée du patrimoine pour adultes et jeunes dans une ambiance bon enfant
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allée du Clou Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 13 11 65 helene.anglesio@gmail.com
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English :
A heritage dictation for adults and young people in a friendly atmosphere
L’événement Dictée du patrimoine à la Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle