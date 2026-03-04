Visite à la lampe torche de l’exposition Dessous de campagne, Domaine des Saveurs – Les Planons, Saint-Cyr-sur-Menthon

Visite à la lampe torche de l’exposition Dessous de campagne Samedi 23 mai, 18h00 Domaine des Saveurs – Les Planons Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Venez découvrir l’exposition Dessous de campagne à la lampe torche. Laissez-vous surprendre par les secrets textiles du passé. L’exposition vous invite à découvrir les collections départementales de vêtements intimes qui habillaient la vie rurale au 19ème et 20ème siècles. Chemises, jupons, corsets et lingeries dévoilent avec délicatesse le quotidien et l’élégance discrète des campagnes d’autrefois. Une immersion sensible entre tradition, savoir-faire et histoire des corps.

Cette année, la parole est aussi donnée aux élèves du lycée professionnel des Sardières

Domaine des Saveurs – Les Planons 987 Chemin des Seiglieres, 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon, France Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0385363122 https://patrimoines.ain.fr/n/domaine-des-saveurs-les-planons/n:810 En Bresse comme dans toutes les provinces de France, les signes les plus identifiables du régionalisme s’ancrent dans les costumes, les bijoux, la vaisselle, le mobilier, les richesses gastronomiques…

Le Domaine des Saveurs – Les Planons présente de nombreuses collections thématiques qui révèlent l’identité d’un territoire connu pour son art du bien manger.

L’ensemble du site propose une muséographie attractive où alternent la rigueur de l’analyse scientifique, la poésie des images et le précieux témoignage des objets. Sur le domaine, le célèbre poulet de Bresse à pattes bleues règne en maître, tandis que les jeux géants, le café des Planons et l’aire de pique-nique sous les chênes centenaires invitent à la flânerie tout au long de la visite.

Nuit européenne des musées

©département de l’Ain