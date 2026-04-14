Ruffey-sur-Seille

Concert à la Grange

248 Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Trois voix qui s’unissent et se croisent pour chanter la vie, la nature, les rencontres, les cris du cœur et du corps. Une bulle de douceur, de poésie et de sensualité, à partager sans modération.

Adélaïde Massicot-Raimondi, Thyphaine Chandon Kotarski et Sophie Jacquemont, autrices, compositrices et interprètes forment le trio vocal Léonne . .

248 Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 79 08 91 lagrangearuffey@gmail.com

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English : Concert à la Grange

L’événement Concert à la Grange Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu