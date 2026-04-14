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Concert à la Grange Ruffey-sur-Seille

Concert à la Grange Ruffey-sur-Seille samedi 29 août 2026.

Adresse : 248 Rue d'Oisenans

Ville : 39140 Ruffey-sur-Seille

Département : Jura

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Ruffey-sur-Seille

Concert à la Grange

248 Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Trois voix qui s’unissent et se croisent pour chanter la vie, la nature, les rencontres, les cris du cœur et du corps. Une bulle de douceur, de poésie et de sensualité, à partager sans modération.
Adélaïde Massicot-Raimondi, Thyphaine Chandon Kotarski et Sophie Jacquemont, autrices, compositrices et interprètes forment le trio vocal Léonne .   .

248 Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 79 08 91  lagrangearuffey@gmail.com

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English : Concert à la Grange

L’événement Concert à la Grange Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu

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