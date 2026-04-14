Cyclo-cross à Ruffey-sur-Seille Lieu-dit Aux Cerisiers Ruffey-sur-Seille
Cyclo-cross à Ruffey-sur-Seille Lieu-dit Aux Cerisiers Ruffey-sur-Seille dimanche 13 décembre 2026.
Ruffey-sur-Seille
Cyclo-cross à Ruffey-sur-Seille
Lieu-dit Aux Cerisiers Etang de cerisiers Ruffey-sur-Seille Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 08:00:00
fin : 2026-12-13 17:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Cyclo-cross toutes catégories à Ruffey-sur-Seille, avec restauration et buvette sur place .
Lieu-dit Aux Cerisiers Etang de cerisiers Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 48 74 41 accueil@electricite-favier.fr
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English : Cyclo-cross à Ruffey-sur-Seille
L’événement Cyclo-cross à Ruffey-sur-Seille Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu
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