Cyclo-cross à Ruffey-sur-Seille Lieu-dit Aux Cerisiers Ruffey-sur-Seille

Ruffey-sur-Seille

Cyclo-cross à Ruffey-sur-Seille

Lieu-dit Aux Cerisiers Etang de cerisiers Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 08:00:00

fin : 2026-12-13 17:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Cyclo-cross toutes catégories à Ruffey-sur-Seille, avec restauration et buvette sur place .

Lieu-dit Aux Cerisiers Etang de cerisiers Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 48 74 41 accueil@electricite-favier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cyclo-cross à Ruffey-sur-Seille

L’événement Cyclo-cross à Ruffey-sur-Seille Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu