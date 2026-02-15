Vide grenier Ruffey-sur-Seille
Vide grenier Ruffey-sur-Seille dimanche 20 septembre 2026.
Vide grenier
CENTRE DU VILLAGE Ruffey-sur-Seille Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Vide grenier organisé par le Foyer Rural
Centre du village
2 € le ml .
CENTRE DU VILLAGE Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-02-11 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)