Théâtre à la Grange Le jardin de la Grange Ruffey-sur-Seille
Le jardin de la Grange 248 Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille Jura
Début : 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-07-29
2026-07-29
Un spectacle de la Compagnie Les Cas Brioles
Théâtre de tréteau
Tout public à partir de 9 ans
Avec Monsieur de Pourceaugnac, pièce de Molière aussi drôle que cruelle, les spectateurs sont complices des tours joués. Tout autour d’un tréteau de bois, le public découvre les mascarades qui se préparent et les coulisses du spectacle qui se dévoilent.
Et toujours notre moment convivial offert à l’issue du spectacle ! .
Le jardin de la Grange 248 Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 79 08 91 lagrangearuffey@gmail.com
