Théâtre à la Grange Le jardin de la Grange Ruffey-sur-Seille

Théâtre à la Grange Le jardin de la Grange Ruffey-sur-Seille mercredi 29 juillet 2026.

Théâtre à la Grange

Le jardin de la Grange 248 Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Un spectacle de la Compagnie Les Cas Brioles

Théâtre de tréteau

Tout public à partir de 9 ans

Avec Monsieur de Pourceaugnac, pièce de Molière aussi drôle que cruelle, les spectateurs sont complices des tours joués. Tout autour d’un tréteau de bois, le public découvre les mascarades qui se préparent et les coulisses du spectacle qui se dévoilent.

Et toujours notre moment convivial offert à l’issue du spectacle ! .

Le jardin de la Grange 248 Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 79 08 91 lagrangearuffey@gmail.com

English :

German : Théâtre à la Grange

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre à la Grange Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme JurAbsolu