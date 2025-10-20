Audition EIM Pré rouge Ruffey-sur-Seille
Audition EIM Pré rouge Ruffey-sur-Seille dimanche 28 juin 2026.
Audition EIM
Pré rouge Entre-Deux Ruffey-sur-Seille Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Audition de fin d’année des élèves de l’Ecole Intercommunale de Musique de Bresse Haute-Seille .
Pré rouge Entre-Deux Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté eimbletterans@gmail.com
English :
German : Audition EIM
Italiano :
Espanol :
L’événement Audition EIM Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme JurAbsolu