Audition EIM Pré rouge Ruffey-sur-Seille dimanche 28 juin 2026.

Pré rouge Entre-Deux Ruffey-sur-Seille Jura

Gratuit

Début : 2026-06-28 17:00:00

2026-06-28

Audition de fin d’année des élèves de l’Ecole Intercommunale de Musique de Bresse Haute-Seille .

Pré rouge Entre-Deux Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté eimbletterans@gmail.com

