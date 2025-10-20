Concert à la Grange La Grange Ruffey-sur-Seille

Concert à la Grange La Grange Ruffey-sur-Seille dimanche 28 juin 2026.

La Grange 248 Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille Jura

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28

2026-06-28

YACK en concert

C’est un puissant mélange de chanson, folk et électro, pour une musique intense portée par des textes qui marquent les esprits.

Inspiré par des icônes de la chanson française, telles que Serge Gainsbourg pour l’école classique ou Stromae pour la nouvelle génération, YACK propose sa propre version, oscillant entre mélancolie, révolte et douce ironie face aux absurdités de notre époque.

YACK, avec la complicité du percussionniste Josselin Doubliez, c’est la promesse d’un live saisissant, qui touche au cœur et fait résonner l’âme des passionnés de musique authentique et de paroles sincères. .

La Grange 248 Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 79 08 91 lagrangearuffey@gmail.com

