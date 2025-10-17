Concert Claud Michaud Salle polyvalente Ruffey-sur-Seille

Concert Claud Michaud

Salle polyvalente Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille Jura

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

2026-06-20

Une voix grave, ronde et charnelle, celle de Claud Michaud. Grand, souriant, doté d’une voix de stentor qu’il module avec finesse, fruit d’un long travail. Que dire de sa présence, sa prestance ? Un bel homme mûr, instruit, délicat, sachant manier la langue avec justesse et richesse, surtout quand il ajoute des mots justement venus d’outre Atlantique.

(Ardèche Méridionale, 2018)

Formé à l’opéra auprès de Louis Quilico et Joseph Rouleau, Claud choisit en 2008 de se consacrer à la poésie et à la chanson à texte. Il porte l’œuvre de Félix Leclerc dans un spectacle présenté plus de 300 fois au Québec et ailleurs, notamment avec l’Orchestre symphonique de Québec. Ce projet lui vaut en 2014 le prix Guy-Bel de l’interprète masculin au Festival Pully-Lavaux, en Suisse. La même année, ce spectacle est produit et diffusé par la radio d’État polonaise au Festival des Bardes de Varsovie.

En parallèle, Claud fait aussi résonner Brassens, Bertin, Tachan, Ferré et d’autres grands de la chanson et de la poésie.

Richard Desjardins dira de lui À part Félix lui-même, jamais un homme n’a chanté Leclerc aussi bien que Claud Michaud.

Invité sur de nombreuses scènes prestigieuses Moulin à parole, journées du Québec à Angoulême, festivals au Québec, en France, en Suisse, en Pologne, au Canada, Claud multiplie les rencontres artistiques. .

