Amis rempli mon verre en trio autour du grand Jacques Salle polyvalente Ruffey-sur-Seille

Amis rempli mon verre en trio autour du grand Jacques

Salle polyvalente Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

2026-09-26

Patrick Fournier à l’accordéon, Eric Richard au piano et Dominique Babilotte au chant mettent en scène et interprètent dix-neuf chansons de Jacques Brel.

De Mathilde à Jaurès , des Bonbons à Amsterdam , dans un décor de bistrot, cher à l’artiste, les trois complices parcourent un peu de l’histoire de Brel à travers ses propres chansons ses amours, ses amitiés, ses révoltes. Une approche fidèle et respectueuse jouée avec virtuosité.

Il y aura sans doute beaucoup d’émotions et de nostalgie sur ces chansons très connues mais reprises avec brio et sincérité. Le grand Jacques viendra nous faire un clin d’œil pour Noël par le truchement du grand Dominique Babilotte qui fera renaître l’artiste ! .

Salle polyvalente Rue d’Oisenans Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 51 80 37 gisele.buclet@orange.fr

