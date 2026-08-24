Concert à la Lune Rousse Li’Noo La Lune Rousse Saint-Voir

Informations pratiques

Saint-Voir

Concert à la Lune Rousse Li’Noo

La Lune Rousse 10 le Bourg Saint-Voir Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

A la croisée de la chanson française et des musiques du monde

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La Lune Rousse 10 le Bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74 association-traverse@orange.fr

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English :

At the crossroads of French music and world music

L’événement Concert à la Lune Rousse Li’Noo Saint-Voir a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire