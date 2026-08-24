Concert à la Lune Rousse ‘Tite Ferraille La Lune Rousse Saint-Voir
samedi 21 novembre 2026 · La Lune Rousse · Saint-Voir
Informations pratiques
Saint-Voir
Concert à la Lune Rousse ‘Tite Ferraille
La Lune Rousse 10 le Bourg Saint-Voir Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
‘Tite Ferraille est un quartet auvergnat de musique Cajun de Louisiane. Chansons traditionnelles francophones des
bayous du Mississippi, elles sont jouées ici vieille façon guitare, accordéon, violon et triangle.
.
La Lune Rousse 10 le Bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74 association-traverse@orange.fr
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English :
?Tite Ferraille is a quartet from Auvergne that plays Cajun music from Louisiana. These traditional French-language songs from the
Mississippi Bayous are performed here the old-fashioned way : guitar, accordion, violin, and triangle.
L’événement Concert à la Lune Rousse ‘Tite Ferraille Saint-Voir a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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