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Concert à la Lune Rousse ‘Tite Ferraille La Lune Rousse Saint-Voir

samedi 21 novembre 2026 · La Lune Rousse · Saint-Voir

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
La Lune Rousse
Adresse
10 le Bourg
Ville
03220 Saint-Voir
Département
Allier
Tarif

Saint-Voir

Concert à la Lune Rousse ‘Tite Ferraille

La Lune Rousse 10 le Bourg Saint-Voir Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

‘Tite Ferraille est un quartet auvergnat de musique Cajun de Louisiane. Chansons traditionnelles francophones des
bayous du Mississippi, elles sont jouées ici vieille façon guitare, accordéon, violon et triangle.
  .

La Lune Rousse 10 le Bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74  association-traverse@orange.fr

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English :

?Tite Ferraille is a quartet from Auvergne that plays Cajun music from Louisiana. These traditional French-language songs from the
Mississippi Bayous are performed here the old-fashioned way : guitar, accordion, violin, and triangle.

L’événement Concert à la Lune Rousse ‘Tite Ferraille Saint-Voir a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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