Concert à La Mare aux Fées La Mare Aux Fées Mézilles
Concert à La Mare aux Fées La Mare Aux Fées Mézilles jeudi 18 juin 2026.
Mézilles
Concert à La Mare aux Fées
La Mare Aux Fées 1 Place Lucien Gaubert Mézilles Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Le groupe Doppler Effect sera en concert à La Mare aux Fées pour une soirée pop rock pleine d’énergie. De la musique live, quelques tapas, des cocktails et une ambiance conviviale au bord de l’eau.
Ouverture à partir de 17h30
Début du concert à 19h30. .
La Mare Aux Fées 1 Place Lucien Gaubert Mézilles 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 59 73 85 34
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English : Concert à La Mare aux Fées
L’événement Concert à La Mare aux Fées Mézilles a été mis à jour le 2026-06-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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