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Concert à La Mare aux Fées La Mare Aux Fées Mézilles

Concert à La Mare aux Fées La Mare Aux Fées Mézilles jeudi 18 juin 2026.

Lieu : La Mare Aux Fées

Adresse : 1 Place Lucien Gaubert

Ville : 89130 Mézilles

Département : Yonne

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Mézilles

Concert à La Mare aux Fées

La Mare Aux Fées 1 Place Lucien Gaubert Mézilles Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:30:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Le groupe Doppler Effect sera en concert à La Mare aux Fées pour une soirée pop rock pleine d’énergie. De la musique live, quelques tapas, des cocktails et une ambiance conviviale au bord de l’eau.
Ouverture à partir de 17h30
Début du concert à 19h30.   .

La Mare Aux Fées 1 Place Lucien Gaubert Mézilles 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 59 73 85 34 

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English : Concert à La Mare aux Fées

L’événement Concert à La Mare aux Fées Mézilles a été mis à jour le 2026-06-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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